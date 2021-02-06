Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:00
Китайцы начали массово скупать ноутбуки с видеокартами RTX 30 для добычи криптовалюты
Это может привести к дефициту
С конца ноября курс криптовалюты Ethereum (ETH) значительно вырос. Эта цифровая валюта крайне популярна среди майнеров. Китайцы, например, начали массово скупать ноутбуки с видеокартами RTX 30 для её добычи.
Сообщается, что люди скупают ноутбуки с такими видеокартами, как RTX 3070, чтобы буквально положить их на полки и сделать из этого ферму по добыче Ethereum. На фотографиях ниже показано, как это может выглядеть:
videocardz
Стоит отметить, что цены на ноутбуки с RTX 3070 совсем не низкие. То есть майнеры уверены в том, что покупка отобьётся. Любопытно, что NVIDIA не предприняла вообще ничего, чтобы предотвратить подобное. Без сомнения, эта ситуация, которая усугубляется китайским Новым годом, повлияет на доступность ноутбуков с видеокартами RTX 30.