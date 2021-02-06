Китайцы начали массово скупать ноутбуки с видеокартами RTX 30 для добычи криптовалюты

Стоит отметить, что цены на ноутбуки с RTX 3070 совсем не низкие. То есть майнеры уверены в том, что покупка отобьётся. Любопытно, что NVIDIA не предприняла вообще ничего, чтобы предотвратить подобное. Без сомнения, эта ситуация, которая усугубляется китайским Новым годом, повлияет на доступность ноутбуков с видеокартами RTX 30.