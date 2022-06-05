Китайцы начали отказываться от планшетов Apple iPad

По данным исследовательской компании Canalys, в первом квартале 2022 года Apple поставила в Китай 1,2 миллиона устройств, что на 29% меньше по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что компания по-прежнему занимает лидирующие позиции в стране с 26% долей.

Конечно, общая обстановка с продажами планшетов в стране тоже не самая радужная: в первом квартале рынок сократился в целом на 13%.

Скорее всего самой вероятной причиной этого iPad являются мировые проблемы с поставками, которые затронули не только планшетный сегмент. Особенно после заявлений Apple о том, что компания “пожертвовала” некоторыми универсальными компонентами, изначально предназначенными для iPad, чтобы сохранить поставки еще относительно “свежих” iPhone 13.