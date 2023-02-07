Китайцы выпускают игровые ноутбуки с жидкостным охлаждением. Надо брать?Выяснил эксперт
В выпуске на YouTube-канале PRO Hi-Tech ведущий рассказал, чем отличается жидкостное охлаждение в ноутбуках от воздушного и стоит ли сейчас брать китайские модели именно с жидкостной системой охлаждения.
Фото: PRO Hi-Tech
В игровом ноутбуке с жидкостным охлаждением внутри почти все элементы примерно такие же, как в обычных ноутбуках. За исключением наличия специальной трубки, выполняющей роль водоблока. К китайскому ноутбуку подключается внешний блок. Для запуска системы охлаждения остаётся только заполнить систему дистиллированной водой.
Но отличается ли производительность ноутбука с жидкостным охлаждением от производительности ноутбука с воздушным охлаждением? В ходе игрового теста было хорошо заметно, что видеокарта и процессор заметно холоднее при использовании жидкостного охлаждения. Причём разница иногда бывает даже в 30 градусов. В итоге и по производительности лучше оказывается модель с жидкостным охлаждением (см. ниже), но разница в целом составляет всего 4% (по средней частоте кадров) и 10% (по очень редким событиям).
В другом тесте 3D Mark, связанном уже только с процессорами, разница в производительности выходит совсем небольшая.
Эти и другие результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже. Как видно из замеров, отличаются друг от друга воздушная и жидкостная системы охлаждения несущественно.
В Machenike, китайском ноутбуке с жидкостным охлаждением, также установлен процессор Intel 12900K с видеокартой Nvidia 3080 Ti.
По мнению компьютерного мастера, дермосы, которые стоят в ноутбуке, достаточно надёжны и редко выходят из строя. Также особенностью ноутбука является наличие «клёвовской» китайской платформы, и это значит, что ломаться там в буквальном смысле будет нечему. Если только вы сами не уроните, не разобьёте или не зальёте ноутбук.
Время зарядки ноутбука от 0 до 100% занимает 1,5 часа. Что касается автономности, то при офисной нагрузке с дискретной видеокартой будет составлять всего 1 час 50 минут, со встройкой - 4 часа 20 минут.
Дисплей обладает серьёзной погрешностью в отображении синего цвета, но в остальном дисплей этот хорош. Частота обновления экрана у него составляет 240 Гц, панель - с ADS-матрицей. Равномерность цвета в целом хорошая, но на полностью тёмном фоне видны пятна от подсветки.
Тачпад у ноутбука по современным меркам огромный. И для выполнения повседневных задач он просто кажется неудобным.