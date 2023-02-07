Китайцы выпускают игровые ноутбуки с жидкостным охлаждением. Надо брать?

В Machenike, китайском ноутбуке с жидкостным охлаждением, также установлен процессор Intel 12900K с видеокартой Nvidia 3080 Ti.

По мнению компьютерного мастера, дермосы, которые стоят в ноутбуке, достаточно надёжны и редко выходят из строя. Также особенностью ноутбука является наличие «клёвовской» китайской платформы, и это значит, что ломаться там в буквальном смысле будет нечему. Если только вы сами не уроните, не разобьёте или не зальёте ноутбук.

Время зарядки ноутбука от 0 до 100% занимает 1,5 часа. Что касается автономности, то при офисной нагрузке с дискретной видеокартой будет составлять всего 1 час 50 минут, со встройкой - 4 часа 20 минут.

Дисплей обладает серьёзной погрешностью в отображении синего цвета, но в остальном дисплей этот хорош. Частота обновления экрана у него составляет 240 Гц, панель - с ADS-матрицей. Равномерность цвета в целом хорошая, но на полностью тёмном фоне видны пятна от подсветки.

Тачпад у ноутбука по современным меркам огромный. И для выполнения повседневных задач он просто кажется неудобным.