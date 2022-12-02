Китайское нашествие: сразу семь новых ноутбуков Maibenben представили в России

Офисные модели — M547, M565 и P615, игровые — X525, X558, X727 и Х757.

Первая модель — MAIBENBEN М547 — доступный ноутбук для работы, оснащённый 15,6-дюймовым IPS-экраном, процессором AMD Ryzen 7 и накопителем SSD на 512 ГБ. Работает под управлением Linux. Цены на ноутбук начинаются с 43 990 рублей.

Модель MAIBENBEN М565 получила процессор Intel Core i7, SSD ёмкостью 512 ГБ, может автомноно работать до 16 часов. Поставляется с Windows 10. Цена составит от 66 990 рублей. Модель MAIBENBEN P615 имеет экран побольше — 16”, процессор Intel Core i5, систему Linux и может работать до 14 часов без подзарядки. Стоить будет от 57 990 рублей.