Клавиатура Apple за 27 тысяч рублей для iPad Pro вызвала проблемы с зарядкой

Как пишет издание MacRumors, многие пользователи пожаловались на то, что некоторые зарядные устройства USB-C не могут зарядить iPad Pro через Magic Keyboard. Проблема касается зарядных устройств сторонних производителей.

Как рассказал один из пользователей, он не смог зарядить планшет через три разных кабеля USB-C. В поддержке Apple ему сказали, что проблема, судя по всему, заключается в аппаратной части.

В MacRumors также не смогли зарядить ‌iPad Pro‌ с помощью зарядного устройства Anker PowerPort Atom и USB-C кабеля Apple. При подключении к порту на Magic Keyboard планшет также издавал характерные звуки каждые несколько секунд.