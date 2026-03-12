Клавиатура для планшета Samsung оказалась даже дороже, чем у Apple

В Южной Корее новинка уже появилась в продаже за 495 000 вон — это примерно 25 000 рублей. Сама Apple, которую часто упрекают в высоких ценах на аксессуары (вспоминаем «салфетку» для протирки экрана за 2000 рублей), просит за свою Magic Keyboard для iPad Pro 299 долларов, или 23 000 рублей (11-дюймовая версия).

Что получает пользователь Samsung Pro Keyboard за эти деньги? Клавиатура магнитом крепится к планшету, имеет алюминиевую поверхность и довольно большой трекпад — на 14,6% больше, чем у предыдущей модели. Заряжать ее отдельно не нужно. Есть отдельная кнопка для включения режима DeX (подобие рабочего стола Windows), клавиша для вызова ИИ-помощника и три программируемые кнопки (F1-F3).

Правда, вместе с клавиатурой планшет весит 1,33 килограмма. Дата старта продаж в других странах и цены для международного рынка пока не объявлены.