Кнопка отключения микрофона в планшете Google? Новая утечка показала устройство во всей красе

Переключатель расположен в верхней части планшета и, предположительно, предназначен для включения/выключения микрофона и/или камеры.

Другие особенности включают кнопку питания/сканер отпечатков пальцев и регулятор громкости в верхней части, а также два длинных выступа на нижней грани, которые могут быть точками подключения чехла или клавиатуры.