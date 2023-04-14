Кнопка отключения микрофона в планшете Google? Новая утечка показала устройство во всей красе

Кнопка отключения микрофона в планшете Google? Новая утечка показала устройство во всей красеВыглядит как... растянутый Pixel
Предстоящий планшет Pixel от Google может быть оснащен “переключателем конфиденциальности”. Впервые эта функция была замечена на двух изображениях, которыми поделился SnoopyTech. С помощью переключателя, скорее всего, можно будет аппаратно отключать камеру или микрофон.
Фото: 9to5Google via SnoopyTech
Переключатель расположен в верхней части планшета и, предположительно, предназначен для включения/выключения микрофона и/или камеры.
Другие особенности включают кнопку питания/сканер отпечатков пальцев и регулятор громкости в верхней части, а также два длинных выступа на нижней грани, которые могут быть точками подключения чехла или клавиатуры.
Планшет будет доступен в белом/светло-бежевом цвете и зеленом. Он имеет "премиальное нанокерамическое покрытие", которое придает ему ощущение керамики.
Ждем презентации.