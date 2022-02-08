Когда Apple выпустит MacBook начального уровня на новом фирменном процессоре

По сообщениям источников, Apple выпустит ряд новых устройств в начале марта, в том числе новый MacBook Pro с процессором M2, бюджетный iPhone SE с поддержкой 5G и iPad. Если верить информаторам, почти все компоненты за исключением процессора будут иметь те же характеристики, что и у существующей модели с чипом M1.

Ожидается, что процессор M2, будет новым поколением M1, но менее мощным, чем чипы M1 Pro и M1 Max. Менее мощный означает, что Mac на M2, вероятно, будет поддерживать до 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD.