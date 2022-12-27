Ноутбуки и планшеты
18:33, 27 декабря 2022
1 мин.

Когда выйдет очередной Apple iPad mini

Информация от Куо

Аналитик назвал сроки выпуска нового Apple iPad mini. До этого события ещё как минимум год.

Когда выйдет очередной Apple iPad mini

Фото: Unsplash

По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple уже работает над новой версией iPad mini. Массовые поставки планшета ожидаются в конце 2023 года или в первой половине 2024 года.

Куо также сообщил, что основным преимуществом нового iPad mini будет процессор. Текущий iPad mini вышел в сентябре 2021 года и оснащён 8,3-дюймовым дисплеем, чипом A15 Bionic, портом USB-C, кнопкой Touch ID, поддержкой 5G.

Куо не поделился дополнительными подробностями о новом iPad mini, но сказал, что Apple вряд ли заменит модель складным iPad, по крайней мере, до 2025 года.

Источник:Macrumors
Теги:
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