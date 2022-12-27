Когда выйдет очередной Apple iPad mini

По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple уже работает над новой версией iPad mini. Массовые поставки планшета ожидаются в конце 2023 года или в первой половине 2024 года.

Куо также сообщил, что основным преимуществом нового iPad mini будет процессор. Текущий iPad mini вышел в сентябре 2021 года и оснащён 8,3-дюймовым дисплеем, чипом A15 Bionic, портом USB-C, кнопкой Touch ID, поддержкой 5G.

Куо не поделился дополнительными подробностями о новом iPad mini, но сказал, что Apple вряд ли заменит модель складным iPad, по крайней мере, до 2025 года.