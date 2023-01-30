Когда выйдет складной Apple iPad

«Я уверен в складном iPad в 2024 году и ожидаю, что эта новая модель увеличит поставки и улучшит ассортимент продукции», — написал Куо. Он также считает, что вместе с гибкой моделью выйдет обновлённый iPad Mini. Он должен выйти в массовое производство в начале 2024 года.

Куо не сообщил подробностей о складном iPad, но сказал, что планшет будет оснащён подставкой из углеродного волокна, произведённой китайской компанией Anjie Technology.