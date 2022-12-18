Когда выйдут новые модели MacBook Pro

Отмечается, что никаких серьёзных изменений в новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro не будет. Можно ожидать только модернизированные варианты чипов и, возможно, более быструю оперативную память.

Гурмён также сказал, что новый iMac с чипом M3 «вероятно, выйдет не раньше конца 2023 года», не поделившись подробностями.