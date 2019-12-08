Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:51
Компактного «убийцу MacBook» показали на фото
Его представят 10 декабря
Ранее появилась информация о том, что 10 декабря Xiaomi представит RedmiBook 13, который нарекли «убийцей MacBook». Сегодня в сети опубликовали два новых тизера ноутбука, на которых хорошо видна его внешность.
На первом постере RedmiBook 13 показан сверху, поэтому можно оценить лишь дизайн крышки. На картинке подписано, что вместе с этим продуктом компания должна представить ожидаемый смартфон Redmi K30, и это подтверждает дату анонса ноутбука.
Второй постер показывает экран, клавиатуру и тачпад RedmiBook, в общем, «внутренний» его дизайн. Видно, что ноутбук действительно имеет довольно тонкие рамки. Также на боковой грани заметны видеовыход HDMI, порт USB-A и стандартный разъём для наушников.
В СМИ RedmiBook 13 пророчат процессоры Intel Core 10-го поколения, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250 и 11 часов автономности.