Компактный ноутбук HONOR MagicBook X14 с мощным процессором i5−13420H поступил в продажу в РФ

Опубликовано 27 февраля 2025, 09:001 мин.
Компактный ноутбук HONOR MagicBook X14 с мощным процессором i5−13420H поступил в продажу в РФВ России стартовали продажи ноутбука HONOR MagicBook X14 со скидками до 27 000 рублей
В российских магазинах М. Видео, DNS, Ситилинк, Мегафон, МТС, Билайн и на маркетплейсах Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет начались продажи ноутбука HONOR MagicBook X14. Это универсальная модель для работы в офисе, дома или в гибридном формате.
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Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 13-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. 14-дюймовый экран с технологией защиты глаз делает работу комфортной, а емкая батарея на 60 Вт·ч позволяет использовать устройство весь день без подзарядки.
С 28 февраля по 14 марта версии с 512 ГБ можно купить со скидкой до 27 000 рублей. Модели с 1 ТБ памяти стоят от 68 999 рублей. В магазинах скидки будут действовать от 1 до 3 недель.