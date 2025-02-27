Компактный ноутбук HONOR MagicBook X14 с мощным процессором i5−13420H поступил в продажу в РФ

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 13-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. 14-дюймовый экран с технологией защиты глаз делает работу комфортной, а емкая батарея на 60 Вт·ч позволяет использовать устройство весь день без подзарядки.

С 28 февраля по 14 марта версии с 512 ГБ можно купить со скидкой до 27 000 рублей. Модели с 1 ТБ памяти стоят от 68 999 рублей. В магазинах скидки будут действовать от 1 до 3 недель.