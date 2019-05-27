ASUS празднует 30 лет запуском ноутбука из кожи и золота

Компания AsusTek Computer отмечает 30 лет с момента своего основания в далёком 1989 году. В честь этого события она представила к выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня, огромную линейку новинок.

Датой основания компания считается 2 апреля 1989 года. Также в 1989 году компания начала выпускать материнские платы. В 1996 году ASUS была выпущена первая видеокарта, в 2006 — первый геймерский продукт ROG, им тоже стала материнская плата.

В честь юбилея представлены специальные издания смартфона ZenFone 6 Edition 30, ноутбука ZenBook Edition 30 т материнской платы Prime X299 Edition 30.