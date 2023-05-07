КПК мертвы? Chonky Pocket с необычной клавиатурой с вами не согласится

КПК мертвы? Chonky Pocket с необычной клавиатурой с вами не согласитсяНе перевелись еще энтузиасты
Аккордовые клавиатуры имеют ограниченное количество клавиш, что сокращает время, необходимое для перемещения пальцев между ними. Таким образом можно молниеносно печатать целые предложения. Дэниел Норрис упростил эту концепцию и на ее основе создал КПК Chonky Pocket.
КПК в прошлом стремились вместить компьютерную мощь в карманное устройство, что часто не оправдывало ожиданий, но зато в итоге мы пришли к смартфонам.
Однако Chonky Pocket отличается от своих предков. Он действительно может похвастаться званием полноценного ПК, который действительно может поместиться в кармане. Устройство оснащено 5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, дополненным десятикнопочной клавиатурой и колесом прокрутки для набора текста. Хотя для освоения клавиатуры и потребуется практика.
КПК Chonky Pocket работает на базе Raspberry Pi 4 Model B. Он получает электроэнергию от шести литиевых аккумуляторов 18650, подключенных к блоку питания AmpRipper 4000. Интересной особенностью этого блока питания является его способность сообщать об уровне заряда батареи по интерфейсу I2C, что позволяет панели задач Ubuntu отображать текущий заряд.
Кнопки напрямую подключаются к контактам GPIO Raspberry Pi, что устраняет необходимость в отдельном микроконтроллере.
Для завершения сборки Норрис выложил STL-файл и список деталей на GitHub, чтобы энтузиасты могли собрать свой собственный Chonky Pocket.