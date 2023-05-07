КПК мертвы? Chonky Pocket с необычной клавиатурой с вами не согласится

Однако Chonky Pocket отличается от своих предков. Он действительно может похвастаться званием полноценного ПК, который действительно может поместиться в кармане. Устройство оснащено 5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, дополненным десятикнопочной клавиатурой и колесом прокрутки для набора текста. Хотя для освоения клавиатуры и потребуется практика.

КПК Chonky Pocket работает на базе Raspberry Pi 4 Model B. Он получает электроэнергию от шести литиевых аккумуляторов 18650, подключенных к блоку питания AmpRipper 4000. Интересной особенностью этого блока питания является его способность сообщать об уровне заряда батареи по интерфейсу I2C, что позволяет панели задач Ubuntu отображать текущий заряд.