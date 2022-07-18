Красота требует жертв: новые MacBook Air слишком легко царапаются

Журналисты уточняют, что в основном царапины появляются у портов USB-C, однако не застрахованы от этого и крышки.

Это не единственная проблема расцветки Midnight. Сообщается, что на корпусе легко остаются отпечатки пальцев, и убрать их непросто. Авторы Wylsacom посоветовали рассмотреть для покупки ноутбук в другой расцветке.