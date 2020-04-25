Крупнейший производитель компьютеров выпустит ноутбуки с полностью работоспособным Linux на борту

Lenovo объединилась с Fedora Project, который занимается разработкой одноимённогом дистрибутива Linux. Вместе они выпустят Fedora ThinkPads. В рамках программы, Fedora 32 Workstation будет предустановлена на ноутбуках ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 и ThinkPad X1 Gen 8. Купить их можно будет по всему миру.

Сообщается, что ноутбуки под управлением Fedora 32 будут работать с официальными репозиториями Fedora. К сожалению, пока ничего неизвестно ни о ценах, ни о доступности устройств. Возможно, информация о продажах в России поступит к нам позднее.