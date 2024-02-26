Kubuntu Focus M2 Gen 5: представлен мощнейший Linux-ноутбук

Самым значительным изменением является новый процессор Intel Core i9−14900HX, заменивший предыдущий i9−13900HX. Хотя оба процессора обладают схожими возможностями, новая модель может похвастаться более высокой тактовой частотой. Ноутбук M2 Gen 5 выпускается в двух размерах: 15,6-дюймовый и 17,3-дюймовый. Размер влияет на доступные варианты графических карт: 15,6-дюймовый — выбор между GeForce RTX 4060 и RTX 4070. 17,3-дюймовый: выбирайте Nvidia GeForce RTX 4080 или топовую RTX 4090.

Более крупная 17,3-дюймовая модель может похвастаться дополнительным потенциалом для хранения данных: в нее можно установить до трех твердотельных накопителей M.2 2280 по сравнению с двумя, доступными в 15,6-дюймовой версии. Кроме того, большая версия оснащается более емким аккумулятором на 99 Втч, в то время как меньшая версия имеет емкость 80 Втч.

Оба варианта размера имеют дисплей высокого разрешения 2560×1440 с поддержкой G-Sync. IPS-панель обещает яркие цвета, охватывающие все цветовое пространство DCI-P3. Частота обновления достигает плавных 240 Гц.

Стартовая цена M2 Gen 5 составляет $ 1895, он будет оснащен процессором Intel Core i9−14900HX и 15,6-дюймовым экраном. На устройство предустановлена Kubuntu 22.04 LTS с KDE Plasma 5.27 LTS.