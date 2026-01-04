Легче, прочнее и с ИИ прямо внутри: LG показала новые ноутбуки к CES 2026

Легче, прочнее и с ИИ прямо внутри: LG показала новые ноутбуки к CES 2026Презентация скоро
Ноутбуки стали ещё легче и прочнее благодаря новому материалу Aerominum, разработанному инженерами LG. Он защищает устройство от царапин и ударов, соответствуя даже военным стандартам.
Ключевое обновление — система «двойного ИИ». Она сочетает возможности облачного Microsoft Copilot+ и собственного чат-помощника LG, встроенного прямо в ноутбук. С новым процессором EXAONE 3.5 помощник сможет «мгновенно решать задачи локально». Он ещё и не отправляет данные в Сеть.
Для удобства пользователей улучшена функция gram Link, которая теперь лучше соединяет ноутбук со смартфонами, телевизорами и другой техникой LG, а также с устройствами на Android и iOS в целом.
В линейке представлены две топовые модели: 17-дюймовый LG gram Pro 17 с мощной видеокартой, и 16-дюймовый LG gram Pro 16 — «самый лёгкий в своём классе», с OLED-экраном.