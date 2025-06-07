Легендарный цвет старых Mac вернулся в виде пластика для 3D-принтеров

Строснайдер сам заплатил около $900 за разработку цвета и выпуск первой партии в 25 кг. Он специально договорился, чтобы производитель — компания Polar Filament — сделал этот цвет доступным для всех. Один килограмм такой нити стоит $21.99.

Цвет был подобран по внутренней части корпуса Mac Color Classic, чтобы добиться максимальной точности. Филамент подходит для стандартных 3D-принтеров.