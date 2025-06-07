Легендарный цвет старых Mac вернулся в виде пластика для 3D-принтеров

Опубликовано 07 июня 2025, 06:001 мин.
Легендарный цвет старых Mac вернулся в виде пластика для 3D-принтеровПора печатать новые Mac
Коллекционер винтажной техники Джо Строснайдер представил новую пластиковую нить для 3D-принтеров в культовом цвете «Platinum», который использовался в компьютерах Apple в 80–90-х годах. Новый материал поможет любителям ретро-техники создавать детали и аксессуары.
© polarfilament.com
Строснайдер сам заплатил около $900 за разработку цвета и выпуск первой партии в 25 кг. Он специально договорился, чтобы производитель — компания Polar Filament — сделал этот цвет доступным для всех. Один килограмм такой нити стоит $21.99.
Цвет был подобран по внутренней части корпуса Mac Color Classic, чтобы добиться максимальной точности. Филамент подходит для стандартных 3D-принтеров.