Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkBook с полноценными сетевыми разъёмами и новейшими процессорами Intel Core

Lenovo рассказывает, что проводила исследования в Северной и Южной Америке, Европе и Азии и выяснила, что 40% участников поколения Z при выборе ноутбука ориентируются на «материал» и дизайн. Для 60% респондентов важным оказалась способность устройства работать, откуда угодно. Именно от этого отталкивалась Lenovo при создании ThinkBook.

В целом, мощность ноутбуков регулируется в зависимости от задач при помощи искусственного интеллекта. Девайсы имеют встроенный в клавишу включения сканер отпечатков пальцев и физический затвор камеры ThinkShutter. Заряжать ноутбуки можно через USB-C. Кроме того, у них есть разъём RJ-45 для прямого подключения к сети.

Продаваться новинки начнутся в ноябре. Цены на ThinkBook 14 начинаются с 675 евро, на ThinkBook 15 — с 665 евро. Обновлённые устройства ThinkBook 13s и 14s будут стоить 729 и 749 евро соответственно.