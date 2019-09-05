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Ноутбуки и планшеты
5 сентября, 21:30

Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkBook с полноценными сетевыми разъёмами и новейшими процессорами Intel Core

Они предназначены для работы
Lenovo объявила о выходе ноутбуков для малого и среднего бизнеса — ThinkBook 14 и 15. Работают они на новейших процессорах Intel Core 10 поколения. Компания также обновила уже существующие модели ThinkBook 13 и 14.

Lenovo рассказывает, что проводила исследования в Северной и Южной Америке, Европе и Азии и выяснила, что 40% участников поколения Z при выборе ноутбука ориентируются на «материал» и дизайн. Для 60% респондентов важным оказалась способность устройства работать, откуда угодно. Именно от этого отталкивалась Lenovo при создании ThinkBook.

В целом, мощность ноутбуков регулируется в зависимости от задач при помощи искусственного интеллекта. Девайсы имеют встроенный в клавишу включения сканер отпечатков пальцев и физический затвор камеры ThinkShutter. Заряжать ноутбуки можно через USB-C. Кроме того, у них есть разъём RJ-45 для прямого подключения к сети.

Продаваться новинки начнутся в ноябре. Цены на ThinkBook 14 начинаются с 675 евро, на ThinkBook 15 — с 665 евро. Обновлённые устройства ThinkBook 13s и 14s будут стоить 729 и 749 евро соответственно.

ThinkBook 15

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