Lenovo отняла у американского HP звание крупнейшего производителя ноутбуков в мире

В мае 2022 года у Lenovo были самые высокие показатели месячных поставок среди пяти ведущих брендов. Китайская компания обошла американских коллег Hewlett-Packard (HP) и Dell. Таким образом, Lenovo снова стала крупнейшим производителем ноутбуков в мире.

Поставки HP в мае, впрочем, тоже выросли двузначными числами по сравнению с предыдущим месяцем. Месячный рост поставок Dell в мае был более умеренным, чем у Lenovo и HP, но это было связано с тем, что на компании поставки изначально не так сильно повлияли локдауны.

Совокупные поставки трёх ведущих производителей в мае увеличились почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.