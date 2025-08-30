Lenovo покажет на IFA 2025 ноутбук с поворачивающимся экраном

Опубликовано 30 августа 2025, 20:551 мин.
Lenovo покажет на IFA 2025 ноутбук с поворачивающимся экраномИнновации или адаптации?
Lenovo, похоже, представит необычный ноутбук с вращающимся экраном под кодовым названием Project Pivo. Если вам знаком смартфон LG Wing с поворачивающимся дисплеем, то Project Pivo предлагает похожую идею, но в формате ноутбука, пишут СМИ.
© Lenovo
Сведения и рендер концепта появились благодаря инсайдеру Эвану Блассу. По его словам, ноутбук может дебютировать на выставке IFA/Innovation Week на следующей неделе. Главная особенность устройства — возможность менять ориентацию экрана с горизонтальной на вертикальную.
На рендере показано, что экран ноутбука можно повернуть на 90 градусов для портретного режима. Основание и экран, скорее всего, соединены магнитами, а питание и передача данных проходят через контакты на задней панели дисплея.