Lenovo похвалилась результатами планшета Legion Y700 (2024) в играх

Для любителей RPG планшет демонстрирует 59,9 FPS в ролевых играх с открытым миром при разрешении 1728×1080 пикселей и энергопотреблении 9,5 Вт. В тизере изображена сцена из Genshin Impact.

В «боевых» играх планшет показывает 59,9 FPS при разрешении 2304×1440. Кроме того, Y700 оснащен экраном с частотой обновления 165 Гц и большой системой охлаждения с испарительной камерой для эффективного управления температурой.