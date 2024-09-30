Lenovo похвалилась результатами планшета Legion Y700 (2024) в играх

Опубликовано 30 сентября 2024, 15:451 мин.
Lenovo похвалилась результатами планшета Legion Y700 (2024) в играхПоказатели перед запуском
Lenovo выпустила свой новый игровой планшет Legion Y700 (2024). Устройство оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3. Компания заранее поделилась первыми результатами его производительности. Согласно публикации Lenovo на Weibo, планшет Legion Y700 обеспечивает в среднем 59,8 FPS в 3D-играх при разрешении 2560×1600 пикселей с потреблением всего 8,8 Вт.
© Lenovo
Для любителей RPG планшет демонстрирует 59,9 FPS в ролевых играх с открытым миром при разрешении 1728×1080 пикселей и энергопотреблении 9,5 Вт. В тизере изображена сцена из Genshin Impact.
В «боевых» играх планшет показывает 59,9 FPS при разрешении 2304×1440. Кроме того, Y700 оснащен экраном с частотой обновления 165 Гц и большой системой охлаждения с испарительной камерой для эффективного управления температурой.