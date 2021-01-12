Lenovo представила флагманские ноутбуки серии X1 для бизнеса и развлечений

Первая модель — ThinkPad X1 Titanium Yoga. В качестве аппаратной основы для неё выступают процессоры Intel 11-го поколения со встроенной графикой Iris Xe. Величина TDP у них составляет 12 Вт. Толщина корпуса устройства равна всего 11,5 мм. Ноутбук оснащён 13,5-дюймовым экраном разрешением QHD и яркостью 450 нит. ThinkPad можно использовать и как ноутбук, и как планшет.

Также Lenovo показала модель X12 Detachable, у которой клавиатура отделяется от экрана. Это даёт больше возможностей для трансформации: облегчает использование устройства в качестве планшета. Экран у такого ThinkPad имеет диагональ 12,3 дюйма. Разрешение составляет FHD+. Дисплей, кстати, защищён стеклом Gorilla Glass.