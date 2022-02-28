Lenovo представила флагманский планшет со стилусом для конкуренции с iPad Pro

Планшет оснащён экраном диагональю 10,61 дюйма разрешением 2000 x 1200 пикселей и яркостью 400 нит. Устройство работает на восьмиядерном процессоре, у него есть до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. В Lenovo Tab M10 Plus установлен аккумулятор ёмкостью 7700 мАч, который может обеспечить до 12 часов воспроизведения видео.

Планшет может работать со стилусом Lenovo Precision Pen 2. Он может продержаться до 200 часов на одном заряде. Стилус можно носить в специальном чехле вместе с планшетом. Сам Lenovo Tab M10 Plus лёгкий — весит 465 граммов, а его толщина составляет 7,45 мм. Задняя панель планшета сделана из двух материалов — матового и глянцевого.

Lenovo добавила в планшет режим чтения — если он активирован, устройство переходит в такой цветовой режим, который комфортен для глаз.