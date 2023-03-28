Lenovo представила конкурентов MacBook — свои самые премиальные ноутбуки

В линейку входят обновлённый 14,5-дюймовый Slim Pro 7 и 14-дюймовый Slim 7i, а также более дорогой Slim Pro 9i в 14,5-дюймовом и 16-дюймовом вариантах.

Slim Pro 9i поставляется с процессорами Intel Core 13-го поколения и графическим процессором Nvidia RTX 4070, а также с дисплеем разрешением 3,2K и частотой обновления 165 Гц. Более доступный Slim 7i на базе процессора AMD Ryzen ориентирован на «создателей контента», которым важна многозадачность. Он получил RTX 3050 и экран 3K 120 Гц. Slim 7i будет оснащён встроенной графикой Intel.

Slim Pro 7 и Slim 7i оценили в 1199,99 и 1179,99 доллара соответственно. Их продажи начнутся в США в апреле. Slim Pro 9i поступит в продажу в мае. Цены на 14,5-дюймовые модели начинаются с 1699,99 доллара, а на 16-дюймовые — с 1799,99 доллара.