Lenovo представила недорогой пауэрбанк на 190 Вт с экраном и встроенным кабелем

USB-C порт и встроенный кабель могут выдавать мощность до 140 Вт каждый, а USB-A — до 30 Вт. Если использовать два разъёма USB-C одновременно, общая мощность достигает 190 Вт. При подключении всех трёх устройств суммарная мощность составляет до 145 Вт.

Сам пауэрбанк также поддерживает быструю зарядку и может заряжаться с мощностью до 100 Вт.