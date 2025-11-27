Lenovo представила недорогой планшет Lecoo 12.7 с ёмким аккумулятором

В основе планшета стоит бюджетный чип MediaTek Helio G99. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ.

Lecoo 12.7 позиционируется как «домашний» планшет: есть образовательный пакет Tianjiao Academy и круглосуточный родительский контроль.

Предусмотрена система из четырёх динамиков. Внутри аккумулятор на 10 200 мАч, который поддерживает зарядку 18 Вт. Камеры простые — по 8 Мп спереди и сзади.

Корпус выполнен из металла. Есть поддержка съёмной клавиатуры через контакты Pogo Pins.

Планшет стоит 1 399 юаней (около 197 долларов).