Lenovo представила недорогой планшет Lecoo 12.7 с ёмким аккумулятором

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:201 мин.
Lenovo представила недорогой планшет Lecoo 12.7 с ёмким аккумуляторомИ большим экраном
Lenovo представила новый планшет под суббрендом Lecoo. Предзаказы открыты. Новинка называется Tablet 12.7, и её главное преимущество — большой 12,7-дюймовый экран с разрешением 2,1K и частотой обновления 90 Гц.
© Lenovo
В основе планшета стоит бюджетный чип MediaTek Helio G99. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ.
Lecoo 12.7 позиционируется как «домашний» планшет: есть образовательный пакет Tianjiao Academy и круглосуточный родительский контроль.
Предусмотрена система из четырёх динамиков. Внутри аккумулятор на 10 200 мАч, который поддерживает зарядку 18 Вт. Камеры простые — по 8 Мп спереди и сзади.
Корпус выполнен из металла. Есть поддержка съёмной клавиатуры через контакты Pogo Pins.
Планшет стоит 1 399 юаней (около 197 долларов).