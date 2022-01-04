Lenovo представила ноутбук с дополнительным экраном рядом с клавиатурой

Lenovo представила ноутбук с дополнительным экраном рядом с клавиатуройВыглядит как встроенный планшет
Устройство оснащено основным IPS-экраном диагональю 17,3 дюйма и разрешением 3K. Соотношение сторон у него составляет 21:10. Второй дополнительный ЖК-экран получил диагональ 8 дюймов. То есть по размерам он аналогичен небольшому планшету. При первом взгляде на ноутбук так и кажется, что планшет лежит справа от клавиатуры. Но на самом деле, конечно, экран встроен в корпус.
Второй дисплей может пригодиться для работы. На нём можно оставлять заметки и рисовать, открывать там различные инструменты и кнопки управления и т.д.
В целом, ноутбук работает на процессорах intel 12-го поколения, может оснащаться твердотельным накопителем объёмом до 2 ТБ, батареей на 70 Вт*ч. ThinkBook PlusGen3 выйдет под управлением Windows 11 Pro. Его вес составляет менее двух килограммов, а толщина корпуса — 17,9 мм.