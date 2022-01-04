Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 19:00
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Lenovo представила ноутбук с дополнительным экраном рядом с клавиатурой

Выглядит как встроенный планшет
На выставке CES 2022 производители показывают очень интересные новинки. Например, ASUS демонстрировала ноутбуки с гибким экраном и с дополнительным небольшим экраном. У Lenovo тоже есть решение с дополнительным дисплеем. Это ThinkBook PlusGen3.
Lenovo представила ноутбук с дополнительным экраном рядом с клавиатурой

Устройство оснащено основным IPS-экраном диагональю 17,3 дюйма и разрешением 3K. Соотношение сторон у него составляет 21:10. Второй дополнительный ЖК-экран получил диагональ 8 дюймов. То есть по размерам он аналогичен небольшому планшету. При первом взгляде на ноутбук так и кажется, что планшет лежит справа от клавиатуры. Но на самом деле, конечно, экран встроен в корпус.

Lenovo представила ноутбук с дополнительным экраном рядом с клавиатурой

Второй дисплей может пригодиться для работы. На нём можно оставлять заметки и рисовать, открывать там различные инструменты и кнопки управления и т.д.

В целом, ноутбук работает на процессорах intel 12-го поколения, может оснащаться твердотельным накопителем объёмом до 2 ТБ, батареей на 70 Вт*ч. ThinkBook PlusGen3 выйдет под управлением Windows 11 Pro. Его вес составляет менее двух килограммов, а толщина корпуса — 17,9 мм.

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