Lenovo представила ноутбук с дополнительным экраном рядом с клавиатурой

Второй дисплей может пригодиться для работы. На нём можно оставлять заметки и рисовать, открывать там различные инструменты и кнопки управления и т.д.

В целом, ноутбук работает на процессорах intel 12-го поколения, может оснащаться твердотельным накопителем объёмом до 2 ТБ, батареей на 70 Вт*ч. ThinkBook PlusGen3 выйдет под управлением Windows 11 Pro. Его вес составляет менее двух килограммов, а толщина корпуса — 17,9 мм.