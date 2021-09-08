Lenovo представила ноутбуки и трансформеры с OLED-экранами и Windows 11

На процессорах AMD Ryzen
Lenovo представила первые свои ноутбуки с Windows 11. Это три модели — 14-дюймовая Yoga Slim 7 Carbon, 16-дюймовая Yoga Slim 7 Pro и трансформер IdeaPad Duet 5 Chromebook.
Lenovo представила ноутбуки и трансформеры с OLED-экранами и Windows 11

Ноутбук Yoga Slim 7 Carbon в лучших традициях линейки остался тонким и лёгким. Он весит всего 1,1 килограмма, а толщина корпуса составляет 14,9 мм. Компьютер оснащается OLED-экраном разрешением 2,8 K. Данная модель получила процессоры AMD Ryzen 7 5800U, а также видеокарту NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти. Время автономной работы ПК составляет 14,5 часа.

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Модель Yoga Slim 7 Pro оснащается процессорами AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Разрешение 16-дюймового экрана тут достигает 2,5 K.

Устройство 2-в-1 IdeaPad Duet 5 Chromebook даже легче и тоньше, чем Yoga Slim 7 Carbon. Толщина корпуса равна 7,23 мм, а вес — 700 граммам. ПК может работать до 15 часов автономно. Поддерживает стилус. Поскольку это трансформер, оснащается камерами — 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной. Есть у IdeaPad Duet 5 Chromebook два порта USB-C. Его фишка — OLED-экран.

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Yoga Slim 7 14 CarbonХарактеристики
Габариты и весТолщина 14,9 мм, вес 1,1 кг
Экран14-дюймовый дисплей с разрешением 2.8К (2880 х 1800), частотой обновления 90 Гц, яркостью 400 нит, охватом цветового пространства DCI-P3 100 %, полезной площадью 91 % и поддержкой технологии Dolby Vision и сертификатом TUV EyeSafe. Опционально – сенсорный, со стеклом Corning Gorilla Glass.
ПроцессорМобильный процессор AMD Ryzen 7 5800U (в максимальной комплектации)
ВидеокартаДискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450 (в максимальной комплектации)
Встроенная видеокарта AMD Radeon
Оперативная памятьДо 16 ГБ памяти LPDDR4x 4266МГц
НакопителиТвердотельный накопитель M.2 PCIe до 1 ТБ2
Операционная системаWindows 11
Аккумулятор61 Вт∙ч
Технология экспресс-зарядки Rapid Charge Express3
Средства коммуникацииWi-Fi 6
Bluetooth 5.1
Голосовой помощник Alexa
Порты и разъемы1 порт USB 3.2 Type-C® (полнофункциональный)
2 порта USB 3.2 Type-C (DisplayPort 1.4 + PD 3.0)
1 аудиоразъем
АудиосистемаАкустическая система Dolby Atmos®
Yoga Slim 7 Pro 16Характеристики
Габариты и весТолщина 17,9 мм, вес 2,1 кг
Экран16-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2.5К (2560 х 1600), яркостью 500 нит, охватом цветового пространства sRGB 100 %, частотой обновления 120 Гц (в максимальной комплектации) и полезной площадью 92 %
ПроцессорМобильный процессор AMD Ryzen 7 5800U (в максимальной комплектации)
ВидеокартаДискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 (в максимальной комплектации)
Встроенная видеокарта AMD Radeon
Оперативная памятьДо 16 ГБ памяти DDR4 в двухканальном режиме
НакопителиТвердотельный накопитель M.2 PCIe до 1 ТБ2
Операционная системаWindows 11
Аккумулятор75 Вт∙ч
Технология экспресс-зарядки Rapid Charge Boost8
Средства коммуникацииWi-Fi 6
Bluetooth 5.1
Голосовой помощник Alexa
Порты и разъемы (AMD + GTX)2 порта USB 3.2 Type-A
1 разъем для SD-карты, разъем HDMI
1 порт USB Type-C (полнофункциональный, с функцией зарядки до 100 ватт)
1 аудиоразъем
1 разъём зарядного устройства (135 ватт в максимальной комплектации)
АудиосистемаDolby Atmos