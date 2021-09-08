Lenovo представила ноутбуки и трансформеры с OLED-экранами и Windows 11

Lenovo представила ноутбуки и трансформеры с OLED-экранами и Windows 11На процессорах AMD Ryzen
Ноутбук Yoga Slim 7 Carbon в лучших традициях линейки остался тонким и лёгким. Он весит всего 1,1 килограмма, а толщина корпуса составляет 14,9 мм. Компьютер оснащается OLED-экраном разрешением 2,8 K. Данная модель получила процессоры AMD Ryzen 7 5800U, а также видеокарту NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти. Время автономной работы ПК составляет 14,5 часа.
Модель Yoga Slim 7 Pro оснащается процессорами AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Разрешение 16-дюймового экрана тут достигает 2,5 K.
Устройство 2-в-1 IdeaPad Duet 5 Chromebook даже легче и тоньше, чем Yoga Slim 7 Carbon. Толщина корпуса равна 7,23 мм, а вес — 700 граммам. ПК может работать до 15 часов автономно. Поддерживает стилус. Поскольку это трансформер, оснащается камерами — 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной. Есть у IdeaPad Duet 5 Chromebook два порта USB-C. Его фишка — OLED-экран.
|Yoga Slim 7 14 Carbon
|Характеристики
|Габариты и вес
|Толщина 14,9 мм, вес 1,1 кг
|Экран
|14-дюймовый дисплей с разрешением 2.8К (2880 х 1800), частотой обновления 90 Гц, яркостью 400 нит, охватом цветового пространства DCI-P3 100 %, полезной площадью 91 % и поддержкой технологии Dolby Vision и сертификатом TUV EyeSafe. Опционально – сенсорный, со стеклом Corning Gorilla Glass.
|Процессор
|Мобильный процессор AMD Ryzen 7 5800U (в максимальной комплектации)
|Видеокарта
|Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450 (в максимальной комплектации)
|Встроенная видеокарта AMD Radeon
|Оперативная память
|До 16 ГБ памяти LPDDR4x 4266МГц
|Накопители
|Твердотельный накопитель M.2 PCIe до 1 ТБ2
|Операционная система
|Windows 11
|Аккумулятор
|61 Вт∙ч
|Технология экспресс-зарядки Rapid Charge Express3
|Средства коммуникации
|Wi-Fi 6
|Bluetooth 5.1
|Голосовой помощник Alexa
|Порты и разъемы
|1 порт USB 3.2 Type-C® (полнофункциональный)
|2 порта USB 3.2 Type-C (DisplayPort 1.4 + PD 3.0)
|1 аудиоразъем
|Аудиосистема
|Акустическая система Dolby Atmos®
|Yoga Slim 7 Pro 16
|Характеристики
|Габариты и вес
|Толщина 17,9 мм, вес 2,1 кг
|Экран
|16-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2.5К (2560 х 1600), яркостью 500 нит, охватом цветового пространства sRGB 100 %, частотой обновления 120 Гц (в максимальной комплектации) и полезной площадью 92 %
|Процессор
|Мобильный процессор AMD Ryzen 7 5800U (в максимальной комплектации)
|Видеокарта
|Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 (в максимальной комплектации)
|Встроенная видеокарта AMD Radeon
|Оперативная память
|До 16 ГБ памяти DDR4 в двухканальном режиме
|Накопители
|Твердотельный накопитель M.2 PCIe до 1 ТБ2
|Операционная система
|Windows 11
|Аккумулятор
|75 Вт∙ч
|Технология экспресс-зарядки Rapid Charge Boost8
|Средства коммуникации
|Wi-Fi 6
|Bluetooth 5.1
|Голосовой помощник Alexa
|Порты и разъемы (AMD + GTX)
|2 порта USB 3.2 Type-A
|1 разъем для SD-карты, разъем HDMI
|1 порт USB Type-C (полнофункциональный, с функцией зарядки до 100 ватт)
|1 аудиоразъем
|1 разъём зарядного устройства (135 ватт в максимальной комплектации)
|Аудиосистема
|Dolby Atmos