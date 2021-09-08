Lenovo представила ноутбуки и трансформеры с OLED-экранами и Windows 11

Модель Yoga Slim 7 Pro оснащается процессорами AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050. Разрешение 16-дюймового экрана тут достигает 2,5 K.

Устройство 2-в-1 IdeaPad Duet 5 Chromebook даже легче и тоньше, чем Yoga Slim 7 Carbon. Толщина корпуса равна 7,23 мм, а вес — 700 граммам. ПК может работать до 15 часов автономно. Поддерживает стилус. Поскольку это трансформер, оснащается камерами — 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной. Есть у IdeaPad Duet 5 Chromebook два порта USB-C. Его фишка — OLED-экран.