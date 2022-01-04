Бизнес должен быть гибким: все новые ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 могут работать в режиме планшета

В новой продуктовой линейке есть модели X1 Carbon G10, X1 Yoga G7 и X1 Nano G2. Это всё бизнес-ультрабуки, то есть они тонкие и лёгкие, но при этом могут долго работать от одного заряда. Все модели являются трансформерами, то есть можно использовать их практически как планшет.