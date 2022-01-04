Бизнес должен быть гибким: все новые ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 могут работать в режиме планшета

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 19:00
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Бизнес должен быть гибким: все новые ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 могут работать в режиме планшетаТри модели
Помимо необычного ноутбука с экраном, встроенным в корпус справа от клавиатуры, Lenovo также представила на выставке CES 2022 обновлённую серию ThinkPad X1.
В новой продуктовой линейке есть модели X1 Carbon G10, X1 Yoga G7 и X1 Nano G2. Это всё бизнес-ультрабуки, то есть они тонкие и лёгкие, но при этом могут долго работать от одного заряда. Все модели являются трансформерами, то есть можно использовать их практически как планшет.
Новые ноутбуки оснащены веб-камерами разрешением FullHD для рабочих переговоров, поддерживают Wi-Fi 6E и 5G. Все модели получили OLED-дисплеи с защитой глаз от синего излучения.
По части «железа» новые ThinkPad X1, конечно, получили процессоры Intel последнего 12-го поколения.