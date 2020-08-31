Lenovo представила новый ультрабук и ноутбук-трансформер Yoga

4K-экран у Yoga 9i занимает 90,5% поверхности передней панели. Устройство поставляется со стилусом. Yoga 9i можно пользоваться и как обычным ноутбуком, и как планшетом. Lenovo рассказала, что устройство получит процессоры Intel последнего поколения. Скорее всего, речь идёт о чипах 11 поколения (Tiger Lake).

Yoga 9i сможет работать автономно до 18 часов, а также оснащён технологией быстрой зарядки. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6, а это означает в четыре раза более быстрое сетевое соединение.