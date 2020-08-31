Lenovo представила новый ультрабук и ноутбук-трансформер Yoga
4K-экран у Yoga 9i занимает 90,5% поверхности передней панели. Устройство поставляется со стилусом. Yoga 9i можно пользоваться и как обычным ноутбуком, и как планшетом. Lenovo рассказала, что устройство получит процессоры Intel последнего поколения. Скорее всего, речь идёт о чипах 11 поколения (Tiger Lake).
Yoga 9i сможет работать автономно до 18 часов, а также оснащён технологией быстрой зарядки. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6, а это означает в четыре раза более быстрое сетевое соединение.
Lenovo
В ноутбуке Yoga Slim 9i упор делается на изящный дизайн корпуса. Его толщина составляет 13,9 мм, а весит он чуть больше килограмма. У ноутбука есть особая кнопка для включения аппаратной защиты. Она выключает веб-камеру, поэтому можно не бояться слежки.
Минимальная стоимость 14-дюймовой версии Yoga 9i составляет 1899 евро. Yoga 9i в формате трансформера оценена с 1799 евро за минимальную версию для модификации с корпусом из искусственной кожи
15-дюймовая модель в корпусе из металла будет стоить от 1999 евро. Цены на Yoga Slim 9i начинаются с 1299 евро. Продажи стартуют 26 октября 2020 г.