Lenovo представила P1 Gen 7: первый в мире ноутбук с памятью нового поколения

LPCAMM2 на 64% меньше, чем модули DDR5 SO-DIMM, что позволяет освободить внутреннее пространство для других компонентов. Кроме того, благодаря базе памяти LPDDR5X она обеспечивает на 58% более высокую энергоэффективность. В отличие от традиционных решений LPDDR5X, LPCAMM2 позволяет обновлять память в будущем (сейчас максимальный объем составляет 64 ГБ).

ThinkPad P1 Gen 7 в том числе оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake и интегрированной или дискретной графикой Nvidia RTX 3000 Ada.