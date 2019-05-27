Lenovo представила первый в мире 5G-ноутбук

Ноутбук под названием Project Limitless работает на Snapdragon 8cx, первой платформе на 7-нанометровом техпроцессе для ПК. Система включает в себя восьмиядерный основной процессор Kryo 495 и графическое ядро Adreno 680. Кроме того, она оснащена модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G). Это обеспечивает до 7 Гбит/с пиковой скорости и до 3 Гбит/с на приём и передачу данных.

По словам представителей Lenovo, подключение ноутбука к 5G позволит владельцам испытать лучший пользовательский опыт: ускорить передачу файлов, улучшить потоковое видео в 4K, 8K, и даже с применением технологий виртуальной реальности. Словом, пользоваться всеми функциями настольного компьютера без подключения к Wi-Fi. Звучит замечательно, но ждать полноценного развёртывания 5G-сетей, похоже, придётся ещё долго.

Тем не менее, выпуск ноутбука запланирован компаниями на начало 2020 года.