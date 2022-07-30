Lenovo представила первый в мире меняющий цвет планшет

Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition уже поступил в продажу в Китае, он продается в одном из двух цветов: "ледяной белый" и "синие блики".

За 3299 юаней (489 долларов) покупатели получают версию Lenovo Legion Y700 с 12 ГБ оперативно и 256 ГБ основной памяти, которая поставляется с индуктивной стеклянной панелью на задней панели. Эта стеклянная панель меняет цвет во время работы планшета, это фишка должна понравиться тем пользователям, которые любят RGB-подсветку в устройствах.