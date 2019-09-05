Lenovo представила планшеты для управления «умным» домом

Lenovo считает, что её новые планшеты отлично выполняют функцию хаба: вместе с Google Assistant в режиме Ambient Mode они могут стать чем-то вроде постоянного домашнего помощника. К ним можно обращаться с различными задачами, при этом режим Ambient Mode будет сохранять батарею устройств. Кроме того, для планшетов компания создала специальную зарядную станцию Smart Charging Station. Lenovo утверждает, что планшеты могут «ловить» голос пользователя через всю комнату.

Yoga Smart Tab оснащён 10,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD, Lenovo Smart Tab M8 — 8-дюймовым HD-экраном.

Помимо планшетов Lenovo показала ещё одно устройство для «умного» дома — цифрового помощника Smart Display 7. Он имеет 7-дюймовый экран, более тонкие рамки по сравнению с предшественниками, датчик освещённости, а также два динамика — левый и правый.

Lenovo Smart Tab M8 будет стоить 149 евро и поступит в продажу в октябре. Yoga Smart Tab обойдётся в 299 евро, и его можно будет найти в официальных магазинах уже в сентябре. Цифровой помощник Smart Display 7 будет стоить 129 евро, продажи начнутся в октябре.