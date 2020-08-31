Ноутбуки и планшеты
Сегодня 16:00
Lenovo представила самый лёгкий в мире ноутбук с видеокартой RTX
Отлично подходит для игр
Помимо новых моделей Yoga, Lenovo сегодня представила самый лёгкий в мире игровой ноутбук с видеокартой RTX — Legion Slim 7i.
Диагональ экрана ноутбука составляет 15,6 дюйма. Частота обновления дисплея достигает 144 Гц, в целом, компьютер может работать в трёх режимах, начиная от 60 Гц. Толщина его корпуса равна 18 мм, при этом в него умудрились «запихать» видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Max Q. Весит устройство всего 1,76 килограмма. Legion Slim 7i поставляется с флагманскими процессорами Intel Core i9.
Lenovo
Машина обладает хорошей системой охлаждения. Приток воздуха в ней увеличен на 31% по сравнению с моделью Legion Y740Si. Этого удалось достичь благодаря отверстиям в корпусе вокруг процессора и видеокарты. У клавиатуры ноутбука есть RGB-подсветка.
Цены на Legion Slim 7i начинаются с 1299 евро, модель поступит в продажу в Европе с 26 октября.