Lenovo представила самый лёгкий в мире ноутбук с видеокартой RTX

Диагональ экрана ноутбука составляет 15,6 дюйма. Частота обновления дисплея достигает 144 Гц, в целом, компьютер может работать в трёх режимах, начиная от 60 Гц. Толщина его корпуса равна 18 мм, при этом в него умудрились «запихать» видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Max Q. Весит устройство всего 1,76 килограмма. Legion Slim 7i поставляется с флагманскими процессорами Intel Core i9.