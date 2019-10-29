Lenovo привезла в Россию новый флагманский планшет

Планшет поддерживает режим Ambient Mode Google Assistant. С такой опцией устройство может стать постоянным домашним помощником: Ambient Mode сохраняет заряд, а Assistant способен улавливать голосовые команды пользователя через всю комнату.

Lenovo Yoga Smart Tab также оснащён функциональной подставкой Yoga. С её помощью можно положить планшет на стол, поставить вертикально, использовать в книжном режиме и повесить на стену.

Дисплей устройства имеет диагональ 10,1 дюйма, разрешение Full HD, яркость 320 кд/м2 и широкие углы обзора. Работает на процессоре Snapdragon 439, имеет 3 ГБ оперативной памяти и мощный аккумулятор на 7000 мАч.

Продажи планшета начнутся в России с конца октября. Стоит он 19 990 рублей.