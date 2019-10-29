Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:11
Lenovo привезла в Россию новый флагманский планшет
Он может стать центром управления «умным» домом
Lenovo представила в России планшет Lenovo Yoga Smart Tab, который впервые показала на выставке IFA 2019 в Берлине. Устройство позиционируется как центр управления «умным» домом.
Планшет поддерживает режим Ambient Mode Google Assistant. С такой опцией устройство может стать постоянным домашним помощником: Ambient Mode сохраняет заряд, а Assistant способен улавливать голосовые команды пользователя через всю комнату.
Lenovo Yoga Smart Tab также оснащён функциональной подставкой Yoga. С её помощью можно положить планшет на стол, поставить вертикально, использовать в книжном режиме и повесить на стену.
Дисплей устройства имеет диагональ 10,1 дюйма, разрешение Full HD, яркость 320 кд/м2 и широкие углы обзора. Работает на процессоре Snapdragon 439, имеет 3 ГБ оперативной памяти и мощный аккумулятор на 7000 мАч.
Продажи планшета начнутся в России с конца октября. Стоит он 19 990 рублей.
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