Lenovo прорекламировала ноутбук в стиле GTA

Модель Legion 7i получила корпус с алюминиевым покрытием, процессор 10-го поколения Intel Core i7 серии Н и видеокарту NVIDIA GeForce RTX (в максимальной комплектации — GeForce RTX 2080 SUPER с дизайном Max Q). Ноутбук может тянуть современные игры категории AAA. У компьютера есть система охлаждения со встроенной 2-милиметровой камерой испарения и обновлённым 6-точечным датчиком температуры. Дисплей Legion 7i поддерживает кадровую частоту 240 Гц.