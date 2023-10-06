Lenovo сделает 80% запчастей ноутбуков удобными для замены и ремонта в домашних условиях

Lenovo сделает 80% запчастей ноутбуков удобными для замены и ремонта в домашних условияхАмбиций им не занимать
Lenovo объявила о планах сделать более 80% своих устройств ремонтопригодными к 2025 г. в рамках программы по снижению воздействия на окружающую среду. Компания намерена использовать подход, позволяющий сделать такие компоненты, как батареи и твердотельные накопители, доступными для ремонта, а не «герметичными».
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Хотя Lenovo повышает ремонтопригодность своих устройств, она не планирует диктовать покупателям, где им следует ремонтировать свои устройства. Вместо этого компания стремится предоставить клиентам, каналам сбыта и поставщикам услуг возможность самостоятельно выполнять ремонт.
Переход на ремонтопригодность обусловлен развитием нормативной базы, например, европейским законом о праве на ремонт, который требует большей прозрачности в отношении срока службы и ремонтопригодности технических устройств. Аналогичное движение за право на ремонт набирает обороты и в США.
Lenovo считает, что приоритет экологической ответственности не окажет негативного влияния на ее бизнес, поскольку в более устойчивом будущем перед технологическими компаниями открываются «широкие возможности».