Lenovo сделает 80% запчастей ноутбуков удобными для замены и ремонта в домашних условиях

Хотя Lenovo повышает ремонтопригодность своих устройств, она не планирует диктовать покупателям, где им следует ремонтировать свои устройства. Вместо этого компания стремится предоставить клиентам, каналам сбыта и поставщикам услуг возможность самостоятельно выполнять ремонт.

Переход на ремонтопригодность обусловлен развитием нормативной базы, например, европейским законом о праве на ремонт, который требует большей прозрачности в отношении срока службы и ремонтопригодности технических устройств. Аналогичное движение за право на ремонт набирает обороты и в США.

Lenovo считает, что приоритет экологической ответственности не окажет негативного влияния на ее бизнес, поскольку в более устойчивом будущем перед технологическими компаниями открываются «широкие возможности».