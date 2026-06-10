Lenovo снова поднимет цены на компьютеры, планшеты и смартфоны

Опубликовано 10 июня 2026, 13:241 мин.
Lenovo снова поднимет цены на компьютеры, планшеты и смартфоныC июля
Lenovo планирует с июля снова повысить цены на свою продукцию — ноутбуки, ПК, планшеты и смартфоны. Об этом пишут китайские СМИ со ссылкой на источники. СУдя по инсайдам, решение было принято ещё в мае.
© Lenovo
Это уже второе повышение за год. В марте компания уже поднимала цены. Тогда рост цен затронул в основном китайские офлайн магазины, а на сайте Lenovo просто убрала скидки.
Компания посоветовала продавцам заранее закупать технику, чтобы «зафиксировать старые цены». Официальное уведомление с новыми ценами дилеры якобы получат в конце июня.
Причина всё та же — из-за высокого спроса на оборудование для ИИ производство микросхем для потребительских устройств не успевает за потребностями. Аналитики TrendForce предупреждают, что дефицит памяти сохранится как минимум до конца года.