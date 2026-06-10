Lenovo снова поднимет цены на компьютеры, планшеты и смартфоны

Это уже второе повышение за год. В марте компания уже поднимала цены. Тогда рост цен затронул в основном китайские офлайн магазины, а на сайте Lenovo просто убрала скидки.

Компания посоветовала продавцам заранее закупать технику, чтобы «зафиксировать старые цены». Официальное уведомление с новыми ценами дилеры якобы получат в конце июня.

Причина всё та же — из-за высокого спроса на оборудование для ИИ производство микросхем для потребительских устройств не успевает за потребностями. Аналитики TrendForce предупреждают, что дефицит памяти сохранится как минимум до конца года.