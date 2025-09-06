Lenovo всё-таки показала ноутбук с поворотным экраном и «следящей» подставкой

Второй показанный концепт — ThinkBook VertiFlex Concept, ноутбук с экраном, который можно повернуть вертикально. Механизм сложный. Дополнительно ноутбук позволяет подключать телефон для передачи файлов или зеркального покаха экрана.

Пока это концепты, у которых нет даты релиза.