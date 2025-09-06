Lenovo всё-таки показала ноутбук с поворотным экраном и «следящей» подставкой

Опубликовано 06 сентября 2025, 23:151 мин.
Lenovo всё-таки показала ноутбук с поворотным экраном и «следящей» подставкойНа IFA
На выставке IFA 2025 Lenovo представила два необычных концепт-устройства. Подставка для ноутбука со встроенным отслеживанием головы и сам ноутбук, что может поворачивать свой экран на 90 градусов.
Smart Motion Concept — это подставка для ноутбука, у которой есть функция отслеживания головы. Камера и микрофон ноутбука вместе с программным обеспечением следят за движениями пользователя, чтобы экран всегда был направлен на глаза. Подставка поддерживает ноутбуки среднего размера и оснащена вентиляторами для охлаждения. Есть даже «ИИ-кольцо» для управления движением подставки жестами.
Второй показанный концепт — ThinkBook VertiFlex Concept, ноутбук с экраном, который можно повернуть вертикально. Механизм сложный. Дополнительно ноутбук позволяет подключать телефон для передачи файлов или зеркального покаха экрана.
Пока это концепты, у которых нет даты релиза.