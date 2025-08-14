Lenovo выпустила быстрые microSD-карты до 1 ТБ

Для своих новых устройств компания выпустила карты памяти, оптимизированные под разные модели. Legion high-energy gaming microSD предлагается объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ с скоростью записи 60 МБ/с и чтения 170 МБ/с. Цены составляют примерно $ 22, $ 49 и $ 104. Также упоминается версия на 128 ГБ, но цена пока неизвестна.

Xiaoxin TF Jump Card стартует с 128 ГБ за $ 10, а версии на 256 ГБ и 512 ГБ стоят $ 21 и $ 42. Есть также версия на 64 ГБ, но в продажу она пока не поступила. Карты Legion обеспечивают до 88% более высокую скорость чтения и на 20% быстрее запись по сравнению с Xiaoxin.

На данный момент Lenovo не сообщила, будут ли эти microSD-карты доступны за пределами Китая.