Lenovo выпустила ноутбуки ThinkBook на Ryzen 7 8845H

Ноутбуки 14+ и 16+ оснащены процессором AMD Ryzen 7 8845H, обеспечивающим производительность для таких требовательных задач, как многозадачность, редактирование видео и игры. Этот процессор работает в паре с до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Для хранения данных во всех конфигурациях используется стандартный твердотельный накопитель объемом 1 ТБ.

Основное различие между двумя моделями заключается в дисплее. Базовый вариант 14+ оснащен 14,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 90 Гц. Более дорогие конфигурации предлагают дисплей с разрешением 3K, частотой обновления 120 Гц и более широким цветовым охватом DCI-P3. И наоборот, обе конфигурации 16+ оснащены 16-дюймовой панелью 2,5K с частотой обновления 120 Гц.

Все дисплеи имеют сертификаты TÜV Low Bluelight и Eyesafe для снижения нагрузки на глаза при длительном использовании.

Оба ноутбука оснащены приличным набором портов, включая USB4, HDMI, Thunderbolt 4, разъем Ethernet и кардридер microSD. Кроме того, они оснащены веб-камерой с разрешением 1080p.

Оба ноутбука оснащены батареей емкостью 85 Вт-ч, обеспечивающей быструю зарядку до 50% всего за 30 минут. Стоимость Ryzen Edition 14+ начинается с 4999 юайней (около $ 694), а модель 16+ - с 5399 юаней (около $ 750).

Пока нет официальной информации о глобальной доступности этих конкретных моделей. Однако Lenovo уже предлагает некоторые ноутбуки ThinkBook с процессорами AMD Ryzen в других регионах.