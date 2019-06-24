Lenovo выпустила новые недорогие ноутбуки для работы и игр в России

Модель IdeaPad L340 работает на процессорах AMD Ryzen R7 3700U и Intel Core i7-8565U в максимальной комплектации. Объём оперативной памяти ноутбука равен 16 ГБ. Он предназначен для учёбы и работы и имеет привод оптических дисков. В продаже доступны два варианта: с диагональю экрана на 15 и на 17 дюймов с разрешением до 1920 х 1080 пикселей.

17-дюймовая версия IdeaPad L340 может работать до 7 часов на одном заряде, а 15-дюймовая — до 9. Ноутбук оснащён шторкой для веб-камеры. Работает он под управлением Windows 10 Home, также продаётся сразу с 30-дневной версией Microsoft Office. Цены на устройство начинаются от 20 тысяч рублей.