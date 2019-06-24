Lenovo выпустила новые недорогие ноутбуки для работы и игр в России

Модель IdeaPad L340 работает на процессорах AMD Ryzen R7 3700U и Intel Core i7-8565U в максимальной комплектации. Объём оперативной памяти ноутбука равен 16 ГБ. Он предназначен для учёбы и работы и имеет привод оптических дисков. В продаже доступны два варианта: с диагональю экрана на 15 и на 17 дюймов с разрешением до 1920 х 1080 пикселей.
17-дюймовая версия IdeaPad L340 может работать до 7 часов на одном заряде, а 15-дюймовая — до 9. Ноутбук оснащён шторкой для веб-камеры. Работает он под управлением Windows 10 Home, также продаётся сразу с 30-дневной версией Microsoft Office. Цены на устройство начинаются от 20 тысяч рублей.
Вторая модель — IdeaPad L340 Gaming, как следует из названия, предназначена для игр. Имеет более мощный процессор Intel Core i5-9300H с четырьмя ядрами или Intel Core i7-9750H с шестью ядрами. При покупке можно выбрать разные варианты видеокарт: NVIDIA GeForce GTX 1050 или GTX 1650. В ноутбуке установлена мощная система охлаждения. Клавиатура подсвечивается голубым.
Так же, как и L340, игровая модель представлена в версиях на 15 и 17 дюймов. Поддерживает технологию NVIDIA Ansel, позволяющую создавать внутриигровые снимки. Способен работать до 9 часов на одном заряде аккумулятора. Ноутбук также можно апгрейдить, при этом гарантию пользователь не потеряет. Стоить он будет от 50 тысяч рублей в зависимости от конфигурации.