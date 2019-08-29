Lenovo представила новые недорогие планшеты

Планшеты имеют довольно узкие рамки, и потому экран занимает 83% площади передней панели. Компания позиционирует новые Lenovo Tab M7 и Tab M8 как устройства для всей семьи. Они поддерживают режим Lenovo Smart Kid’s, то есть взрослые могут создать ребёнку отдельно учётную запись, настроенную именно так, чтобы ему было интересно.

Tab M8 может работать до 12 часов в режиме просмотра видео, а Tab M7 — до 10 часов. Компания предлагает на выбор варианты с поддержкой Wi-Fi и LTE. Цены на Tab M7 начинаются от 99 евро (около 7311 рублей), а на Tab M8 — от 139 евро (10 265 рублей) за HD-версию и от 159 евро (11 742) за Full HD-версию. Продажи устройств начнутся в октябре 2019.