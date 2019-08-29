Lenovo выпустила первый недорогой ноутбук на новейших процессорах Intel

Оба работают на Windows 10, в качестве аппаратной основы им служат процессоры Intel Core 10-го поколения (или AMD Ryzen в зависимости от версий) и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. В ноутбуках установлена свежая видеокарта NVIDIA GeForce MX250.

Lenovo IdeaPad S340 весит 1,3 килограмма (чуть тяжелее 13-дюймового MacBook Air). Может работать на одном заряде до 8 часов. Lenovo IdeaPad S540 поддерживает быструю зарядку RapidCharge (заряжается целиком за один час в режиме ожидания), голосовых помощников Cortana и Alexa.

На европейском и российском рынках первое время будет доступен только Lenovo IdeaPad S540. Он будет продаваться по цене 799 евро (около 59 тысяч рублей). Продажи должны начаться в октябре 2019. Информация о стоимости и доступности IdeaPad S340 станет известна позже. Стоит ожидать, что он окажется дешевле S540.