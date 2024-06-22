Lenovo выпустила планшет Tab Plus с восемью динамиками JBL

Lenovo Tab Plus также имеет встроенную подставку. Планшет оснащен 11,5-дюймовым 2K-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Есть 256 ГБ памяти, расширяемой с помощью microSD, планшет работает на базе процессора MediaTek Helio G99 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Дополнительные характеристики включают аккумулятор емкостью 8 000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, защиту от воды и пыли по стандарту IP52 и 3,5-мм разъем для подключения аудио. Tab Plus работает под управлением Android 14 и имеет гарантию на два года обновлений Android и исправлений безопасности до июня 2028 года.