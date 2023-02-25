Lenovo выпустит более доступные игровые ноутбуки

Lenovo GeekPro G5000 позиционируется как высокопроизводительное устройство с мощным процессором, а также дискретной видеокартой. К сведению, пока неизвестно, будет ли Lenovo GeekPro G5000 Series выпущен на другие рынки, кроме Китая.

Хотя технические характеристики ноутбука на данный момент неизвестны, игровой ноутбук, скорее всего, будет обладать высококлассными техническими характеристиками (в силу своего бюджета, само собой).

Предыдущая серия, Lenovo Legion, была довольно известна своей производительностью и приятным дизайном, но цена была довольно высокой. Ожидается, что Lenovo GeekPro G5000 станет более доступным вариантом для любителей игр.